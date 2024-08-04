Жительница Мытищ испугалась кавалера с сайта знакомств и выпрыгнула в окно
Shot: в Мытищах девушка сбежала через окно во время свидания с новым знакомым
Жительница Мытищ выпала из окна, испугавшись кавалера с сайта знакомств. О странном свидании, которое шокировало молодую женщину, сообщил Telegram-канал Shot.
Все началось с того, что на сайте знакомств она познакомилась с симпатичным парнем, который представился Александром. Дело дошло до реального свидания в ее квартире.
Но кавалер повел себя очень неожиданно и даже жутко: зачем-то включил на кухне газ. Хозяйка жилья в шоке распахнула окно и решила бежать — прямо через него. Приятель сначала бросился за ней, но потом скрылся.
«Пострадавшая обратилась в травмпункт, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом плеча», — уточнил источник Shot.
Свидания с малознакомыми людьми из Сети порой могут стоить жизни. Так случилось с жительницей Астрахани. Мужчина, с которым она познакомилась в интернете, зарезал ее, расчленил, а останки выкинул в мусорный бак. Ему назначили наказание в виде 12 лет колонии.