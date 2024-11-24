Названа причина драки иностранных студентов в Казани

КФУ открыл новые пункты приема после драки иностранных студентов в очереди

Устроившие драку перед Казанским федеральным университетом студенты из Ирана не поделили место в очереди в пункт миграционного сопровождения, чтобы подать документы. Для предотвращения подобных ЧП в дальнейшем вуз объявил об открытии трех дополнительных пунктов приема, куда могут обратиться иностранные абитуриенты и учащиеся. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Новый мобильный пункт приема департамента внешних связей откроется в понедельник на улице Деревни Универсиады и займется обслуживанием студентов, живущих в кампусе

Второй пункт заработает рядом с общежитием № 5 в Студенческом городке.

Основной офис департамента внешних связей КФУ на Гвардейской улице продолжит работу и откроет новые приемные окна. Туда смогут обратиться иностранные студенты, живущие вне кампусов.

Два иранских студента устроили драку около здания департамента внешних связей КФУ. В ходе задержания один из молодых людей толкнул сотрудника полиции.

Республиканский главк СК посчитал поведение иностранца применением насилия в отношении представителя власти и завел уголовное дело. Ведомство пообещало обратиться в суд для избрания студента меры пресечения.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали назвал задержание студентов недопустимым и потребовал привлечь к ответственности тех, кто задержал молодых людей.