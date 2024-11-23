Иранских студентов задержали в Казани за участие в массовой драке

Посол Джалали призвал наказать тех, кто задержал иранских студентов в Казани

Задержание иранских студентов после массовой драки учащихся у Казанского федерального университета является неприемлемым. Ответственных за «неподобающее поведение» в отношении граждан республики следует наказать, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в соцсети X .

«Любое неподобающее поведение в отношении иранских студентов и граждан подлежит осуждению, и российские ответственные должностные лица должны отвечать за такие печальные события», — отметил он.

Дипломат добавил, что иранская сторона надеется на скорые меры в отношении нарушителей. По его словам, он «серьезным образом» контролирует расследование случившегося.

В пресс-службе МВД по Татарстану сообщили, что драка произошла на улице Гвардейской. Полиция задержала двух зачинщиков потасовки.

В СК по региону отметили, что конфликт произошел между двумя группами иностранцев. Один из задержанных «применил насилие в отношении полицейского, схватив за форменную одежду и оттолкнув от себя».

Ранее драка со стрельбой произошла в торговом центре «Магнит» Каменска-Уральского. В результате два человека получили ранения.