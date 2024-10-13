Названа причина аварийной посадки самолета в Якутии

Самолет АН-3 авиакомпании «Борус», по предварительной информации, совершил аварийную посадку из-за потери тяги двигателя. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, причиной грубой посадки самолета явилась потеря тяги двигателя, что привело к его дальнейшему отказу», — уточнили в надзорном ведомстве.

Самолет совершил аварийную посадку в полутора километрах от аэродрома Олекминска. Воздушное судно Ан-3 выполняло рейс по маршруту Олекминск — Железногорск. На борту находились пять человек — три члена экипажа и два пассажира.

Пресс-служба регионального управления МЧС уточнила, что один из пассажиров погиб, о состоянии других находившихся в самолете людей не сообщили. Пять спасателей и воздушное судно Ми-8 находятся «в готовности к реагированию».

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