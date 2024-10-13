Пассажир погиб при жесткой посадке Ан-3 в Якутии

Один человек скончался при аварийной посадке самолета Ан-3 в Якутии

Самолет Ан-3 авиакомпании «Борус» совершил аварийную посадку в Якутии. Погиб один человек, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, ЧП произошло в полутора километрах от города Олекминск. Жертвой происшествия стал один пассажир.

Всего на борту самолета находились пять человек: три члена экипажа и два пассажира. О состоянии других находившихся в самолете людей информации не поступало. В МЧС отметили, что «в готовности к реагированию» находятся пять спасателей и Ми-8.

В начале сентября в Подмосковье произошло крушение легкомоторного самолета. В результате ЧП под Рузой погибли два человека. Причиной аварии специалисты назвали сбой в работе двигателя, который возник после ремонта.