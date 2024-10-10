Самолет Як-130 разбился в Волгоградской области

В Волгоградской области упал учебно-тренировочный полет самолет Як-130. Об этом ТАСС сообщили в военной прокуратуре Южного военного округа.

По факту ЧП началась проверка, сообщили в ведомстве. В прокуратуре добавили, что информации о судьбе пилотов самолета пока что нет.

Telegram-канал Shot уточнил, что происшествие случилось в районе пяти утра в четверг, борт направлялся на аэродром Волгоградской области.

«Пилоты сумели катапультироваться, они находятся сейчас в госпитале. Предварительно, причиной аварии стал отказ техники», — сообщил источник.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах добавило, что самолет упал на границе между Волгоградской областью и Калмыкией.

В конце сентября в небе над Калифорнией столкнулись советский учебный самолет Як-52 и китайский лайнер Nanchang CJ-6A, скончался один человек.