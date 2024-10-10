Названа предварительная причина пожара в «доме-корабле» в Москве

Предварительной причиной пожара в «доме-корабле» на Большой Тульской в Москве стала неисправная электропроводка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек в результате пожара. В ближайшее время назначат ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническую и судебно-медицинскую.

«По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электрической проводки», — подчеркнули в ведомстве.

Огонь в «доме-корабле» вспыхнул под утро 10 октября. Загорелась двухкомнатная квартира на шестом этаже. По данным источника 360.ru, в ней находились два маломобильных человека и сиделка, которая смогла самостоятельно покинуть горящее помещение. Огонь ликвидировали на площади в 55 «квадратов».

В результате пожара погибли два человека.

Симоновская межрайонная прокуратура проконтролирует установление причин возгорания в доме на Большой Тульской.