Число погибших при пожаре в «Доме-корабле» в Москве выросло до двух

МЧС: при пожаре в «Доме-корабле» в Москве погибли два человека

Еще один человек погиб в результате пожара в «Доме-корабле» на улице Большая Тульская в Москве. Об этом 360.ru рассказал источник в экстренных службах.

В пресс-службе МЧС России подтвердили информацию о гибели людей при пожаре.

«На пожаре в Москве обнаружены тела женщины и мужчины», — уточнили в ведомстве.

Симоновская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в доме на Большой Тульской. В ведомстве уточнили, что тела мужчины и женщины обнаружили после ликвидации возгорания. Точную причину происшествия установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

Возгорание в «Доме-корабле» произошло ранним утром 10 октября, огонь вспыхнул в квартире на шестом этаже. Как сообщал источник 360.ru, в ней находились два маломобильных человека. Самостоятельно дом покинули 80 жителей. Еще 14 человек из горящего здания спасли огнеборцы МЧС. Возгорание ликвидировали на площади в 55 квадратных метров.