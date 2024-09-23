Появилась еще одна версия отравления многодетной семьи в Красноярском крае

Заместитель прокурора Красноярского края поручил отработать версию об отравлении многодетной семьи употребленными в пищу продуктами собственного хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ветеринарная служба проверит домашних животных семьи и корма, которыми их кормили, отметили в ведомстве.

Ранее у прокуратуры были две версии произошедшего: отравление купленной в магазине едой и попадание в приготовленную пищу опасных для жизни веществ. В рамках версии об отравлении семьи продуктами из магазина правоохранители устанавливают тех, кто может быть к этому причастен.

«В квартире семьи изъяты продукты питания, сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки, находящееся в шкафу в кухне, а также антибиотик для крупного рогатого скота, хранившийся в холодильнике. Исследуются растительные пестициды, которые лежали на полу в квартире», — заявили в пресс-службе.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что причиной гибели детей после сильного отравления могли стать пестициды, которые случайно добавили в пищу. Родители могли перепутать ядовитые вещества, хранящиеся дома, с солью.