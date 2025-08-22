Назван срок восхождения спасателей на пик Победы к застрявшей альпинистке

Профессиональные альпинисты, снаряженные для спасения россиянки Натальи Наговициной с пика Победы, доберутся до нее за пять дней. Этого времени может не хватить для успеха миссии, сообщил РИА «Новости» бывший замглавы МЧС, заслуженный спасатель России Михаил Фалеев.

По его мнению, организаторы операции с самого начала совершили ошибку, не отправив вслед за передовой дублирующую группу спасателей. Решение вновь подняться на пик Фалеев поддержал, но усомнился в успехе предприятия.

«Однако срок удачного восхождения, а это приблизительно пять дней, к месту, где находится пострадавшая, при этом будем надеяться, что трагических случайностей больше не будет, к сожалению, не гарантирует, что цель ее спасения будет достигнута», — сказал он.

Наговицина сломала ногу на высоте около 7200 метров. Четыре года назад ее муж погиб при восхождении на вершину Хан-Тенгри.