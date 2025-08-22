«Жизнь не стоит вершины». Инструктор оценил целесообразность спасения альпинистов

Профессионализм горных спасателей заключается в том, чтобы вопреки рискам помогать всем терпящим бедствие. Кандидат в мастера спорта по альпинизму, инструктор по альпинизму Денис Киселев заявил об этом Регине Ореховой в стриме 360.ru.

«Я считаю, однозначно нужно спасать. Ни одна жизнь не стоит вершины. Если вы идете к вершине и видите, что другому человеку плохо, ваш этический долг, прежде всего, как человека, даже не альпиниста, помогать другим», — сказал он.

Киселев не согласился с тем, что в трудных случаях, как с застрявшей на пике Победы в Киргизии россиянкой Натальей Наговициной, из-за больших рисков следует прекратить попытки помочь.

«Долг спасателя — оказывать помощь всем терпящим бедствие вне зависимости от того. И тут уже профессионализм спасателя как раз заключается в том, что он, несмотря ни на что, оказывает помощь другим. Это однозначно», — заявил инструктор.

Он поддержал коллег в том, что совершать восхождение на пределе своих возможностей не стоит. Единственной причиной задуматься о целесообразности спасения Киселев назвал угрозу собственной жизни.