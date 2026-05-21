Пьяный мажор устроил ДТП в Нижнем Новгороде, никто не пострадал

Молодой мажор устроил ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде, врезавшись на кабриолете Mercedes-Benz в два других автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Никто не пострадал. На молодого человека составили четыре административных протокола. Позже полицейские установили, что лихача и до того не раз привлекали к ответственности.

Автомобиль, который участвовал в ДТП, находится на спецстоянке.

Известно, что виновник аварии — сын основателя группы компаний «Луидор» Сергея Корнилова, тоже Сергей. Его отец умер в 2024 году. В комментарии «Известиям» он утверждал, что был трезв, «ударился о машину» и после этого поехал в ресторан.

Однако до этого в соцсетях появились кадры, как Корнилов-младший, держа в руке бокал вина, сообщает, что много выпил. После аварии он позировал на капоте разбитой машины и грубо отвечал на комментарии.