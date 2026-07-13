Нашли тело четвертого исчезнувшего после крушения лодки на реке Алдан

Тело четвертого погибшего из числа исчезнувших после крушения лодки нашли на реке Алдан. Об этом сообщил телеграм-канал службы спасения Якутии.

«Тело было найдено в 40 километрах ниже по течению от места опрокидывания лодки. Поисковую операцию вели с помощью гидролокатора бокового обзора», — заявили в ведомстве.

ЧП случилось 9 июля в 25 километрах выше села Угоян. На борту моторной лодки «Обь» находились пять человек, когда судно перевернулось. Один мужчина смог сам выбраться на берег, тела двух погибших нашли их родственники, тело третьего накануне вытащили водолазы в 20 километрах от происшествия.

Ранее отец и сын пропали во время прогулки на лодках в Жиганском районе Якутии. Во время плавания был сильный ветер.