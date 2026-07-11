В Якутии пропали четыре пассажира лодки, перевернувшейся на реке Алдан

Лодка с пятью пассажирами перевернулась в Якутии на реке Алдан, четверо пропали без вести. Об этом сообщила республиканская Служба спасения .

Моторная лодка «Обь» опрокинулась в 25 километрах выше по течению от поселка Угоян. Один пассажир доплыл до берега и позвал на помощь, судьба остальных неизвестна.

Как сообщил начальник Алданского поисково-спасательного отряда Андрей Гришин сообщил, что поисково-спасательную работу уже начали, на реку вышли по две лодки из поселков Хатыстыр и Угоян. Пока удалось найти вещи, предположительно находившиеся в перевернувшейся лодке.

Служба спасения Республика Саха (Якутии) взяла ситуацию под особый контроль.

Ранее спасатели обнаружили на острове в Хангаласском районе лодку и палатку 44-летнего мужчины, который пропал на рыбалке. Мужчина отправился на порыбачить после ссоры с супругой и исчез.