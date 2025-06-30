По ее словам, ЧП произошло 25 июня. Мухина в перерыве между репетициями зашла в технический тамбур, предназначенный для выноса и вноса декораций, чтобы поговорить по телефону. Тем самым актриса нарушила правила техники безопасности.

«При выходе Мухиной из технического помещения, прислоненный к стене лист ОСБ, стал заваливаться по необъяснимым причинам. Проходящая в этот момент мимо коллега попыталась подхватить лист, вытолкнув Мухину в коридор, однако ее успело задеть», — уточнила собеседница 360.ru.

Коллега взяла Мухину под руки, проводила в гримерку и позвала других артистов, а также режиссера и главного администратора. Потом режиссер вызвала скорую помощь.