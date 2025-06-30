«Нарушила технику безопасности». Калининградский музыкальный театр — о ЧП с артисткой балета
Калининградский музтеатр: артистка Мухина нарушила технику безопасности
Артистка балета Алена Мухина травмировалась за кулисами Калининградского областного музыкального театра. Пресс-секретарь театра рассказала 360.ru подробности происшествия.
По ее словам, ЧП произошло 25 июня. Мухина в перерыве между репетициями зашла в технический тамбур, предназначенный для выноса и вноса декораций, чтобы поговорить по телефону. Тем самым актриса нарушила правила техники безопасности.
«При выходе Мухиной из технического помещения, прислоненный к стене лист ОСБ, стал заваливаться по необъяснимым причинам. Проходящая в этот момент мимо коллега попыталась подхватить лист, вытолкнув Мухину в коридор, однако ее успело задеть», — уточнила собеседница 360.ru.
Коллега взяла Мухину под руки, проводила в гримерку и позвала других артистов, а также режиссера и главного администратора. Потом режиссер вызвала скорую помощь.
Коллеги осмотрели Мухину до приезда врачей и не обнаружили никаких внешних повреждений. Потом артистку передали бригаде медиков.
«Никаких предложений увести пострадавшую за пределы театра не высказывалось. Ненормативная лексика в адрес Мухиной не звучала, это откровенная клевета», — подчеркнула пресс-секретарь.
Она добавила, что руководство театра пыталось выяснить, как себя чувствует артистка, но та не шла на контакт и не отвечала на телефонные звонки. Позже она сама позвонила специалисту по охране труда, сообщив, что встретится с ним утром 26 июня.
На следующий день Мухина появилась в театре. Своей коллеге артистка рассказала, что 27 июня ей открыли больничный лист.
При этом Мухина отказалась предоставить специалисту по охране труда и руководителю отдела кадров справку с диагнозом. Больничный лист также пока не поступил в отдел кадров.
«Никаких заявлений на материальную помощь от Мухиной руководству театра не поступало», — заключила собеседница 360.ru.
Ранее Мухина заявила, что руководство театра слишком эмоционально отреагировало на случившееся.