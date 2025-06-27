Тяжелый декорационный щит рухнул на сотрудницу Калининградского музыкального театра

В Калининградском областном музыкальном театре на работницу упал декоративный щит. Пострадавшая Алена рассказала 360.ru, что получила ушиб мягких тканей головы, растяжение шеи и голеностопа. Теперь она носит шейный бандаж, а медики порекомендовали ей наблюдаться у хирурга.

«Это произошло в небольшом помещении, которое ведет из коридора за сценой, где находятся гримерки, на улицу. Как оказалось, это пожарный выход. <… > Я шла по коридору в сторону своей гримерки, разговаривала по телефону», — сообщила она.

Связь там была плохая, поэтому она свернула в этот коридор, надеясь, что там открыта дверь на улицу или сигнал будет лучше. Простояла там всего минуту и пошла обратно.

«Было темно. Когда я стала из этого помещения выходить обратно в светлый коридор, на меня упала прислоненная к стене, видимо, стружковая доска <… > очень толстая», — рассказала Алена.

Сотрудница театра предположила, что доска могла весить тонну, потому что после происшествия ее даже не смогли сразу поднять. На помощь женщине пришла коллега, которая проходила мимо и чуть придержала падающий реквизит. Пострадавшей помогли выбраться из-под щита, увели в гримерку.