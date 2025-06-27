Тяжелый декорационный щит рухнул на сотрудницу Калининградского музыкального театра

Декорационный щит рухнул на сотрудницу Калининградского музыкального театра

Скорая помощь в Москве
Фото: Скорая помощь в Москве/Медиасток.рф

В Калининградском областном музыкальном театре на работницу упал декоративный щит. Пострадавшая Алена рассказала 360.ru, что получила ушиб мягких тканей головы, растяжение шеи и голеностопа. Теперь она носит шейный бандаж, а медики порекомендовали ей наблюдаться у хирурга.

«Это произошло в небольшом помещении, которое ведет из коридора за сценой, где находятся гримерки, на улицу. Как оказалось, это пожарный выход. <… > Я шла по коридору в сторону своей гримерки, разговаривала по телефону», — сообщила она.

Связь там была плохая, поэтому она свернула в этот коридор, надеясь, что там открыта дверь на улицу или сигнал будет лучше. Простояла там всего минуту и пошла обратно.

«Было темно. Когда я стала из этого помещения выходить обратно в светлый коридор, на меня упала прислоненная к стене, видимо, стружковая доска <… > очень толстая», — рассказала Алена.

Сотрудница театра предположила, что доска могла весить тонну, потому что после происшествия ее даже не смогли сразу поднять. На помощь женщине пришла коллега, которая проходила мимо и чуть придержала падающий реквизит. Пострадавшей помогли выбраться из-под щита, увели в гримерку.

Театрализованная программа «Ночь в театре 2025» в поселке Правдинский Пушкинского округа
Фото: Театрализованная программа «Ночь в театре 2025» в поселке Правдинский Пушкинского округа/Медиасток.рф

Сама виновата

По словам Алены, руководство очень эмоционально, в том числе используя ненормативную лексику, отреагировало на произошедшее. Женщине сказали, что она сама виновата, и обвинили в том, что она устроила всем стресс перед премьерой.

От руководства непосредственно предложений в скорой помощи или хотя бы какой-то первичной не последовало. Это уже коллеги потом с моего согласия вызвали скорую.

Алена

Алена отметила, что дирекция вообще предлагала увести ее подальше от гримерки или вообще за пределы театра, чтобы скорая забрала пострадавшую не с места происшествия.

В театре 360.ru сообщили, что уже проводят проверку по данному происшествию, и уточнили, что на работницу упал декорационный щит.

«А какая ей помощь должна быть оказана? У нее растяжение мышц шеи» — сказала сотрудница приемной в ответ на вопрос про оказание помощи пострадавшей.

Сотрудница театра отметила в беседе с 360.ru, что даже сейчас чувствует себя нехорошо, ей снова пришлось вызвать медиков.

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