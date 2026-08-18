Напавшую на сестер в Уфе девушку отправили под арест
Шестнадцатилетнюю девушку, которая тяжело ранила ножом свою сверстницу и ее младшую сестру в Уфе, отправили под арест. Об этом сообщил ТАСС.
Башкирский суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу на два месяца.
Девушка пришла в квартиру к своей сверстнице, где набросилась с ножом на хозяйку и ее девятилетнюю сестру. Находившийся дома брат позвал взрослых, пострадавших на скорой отвезли в больницу.
Девочек прооперировали. На второй день после происшествия они продолжают находиться в тяжелом состоянии, сообщили в республиканском минздраве. С детьми в клинике находится их мать.
В отношении нападавшей возбудили уголовное дело.