Напавшую на сестер в Уфе девушку отправили под арест

Шестнадцатилетнюю девушку, которая тяжело ранила ножом свою сверстницу и ее младшую сестру в Уфе, отправили под арест. Об этом сообщил ТАСС .

Башкирский суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу на два месяца.

Девушка пришла в квартиру к своей сверстнице, где набросилась с ножом на хозяйку и ее девятилетнюю сестру. Находившийся дома брат позвал взрослых, пострадавших на скорой отвезли в больницу.

Девочек прооперировали. На второй день после происшествия они продолжают находиться в тяжелом состоянии, сообщили в республиканском минздраве. С детьми в клинике находится их мать.

В отношении нападавшей возбудили уголовное дело.