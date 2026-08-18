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Напавшую на сестер в Уфе девушку отправили под арест

Фото: РИА «Новости»

Шестнадцатилетнюю девушку, которая тяжело ранила ножом свою сверстницу и ее младшую сестру в Уфе, отправили под арест. Об этом сообщил ТАСС.

Башкирский суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу на два месяца.

Девушка пришла в квартиру к своей сверстнице, где набросилась с ножом на хозяйку и ее девятилетнюю сестру. Находившийся дома брат позвал взрослых, пострадавших на скорой отвезли в больницу.

Девочек прооперировали. На второй день после происшествия они продолжают находиться в тяжелом состоянии, сообщили в республиканском минздраве. С детьми в клинике находится их мать.

В отношении нападавшей возбудили уголовное дело.

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