Напавший на соседа по общежитию в Петрозаводске мог быть психически нездоров

Пострадавший и напавший в студенческом общежитии Петрозаводска были малознакомы

Студент автотранспортного техникума в Петрозаводске практически не был знаком с соседом по общежитию, на которого набросился с ножом. Об этом 360.ru рассказала мать пострадавшего Надежда.

«Д. с ним не общался от слова совсем. Встречались только в душе или кухне. Д. просто шел мимо», — рассказала собеседница 360.ru.

Она предположила, что у нападавшего есть психическое заболевание, либо он употребляет наркотики. Конфликтов у ее сына с соседом по общежитию не было.

«Ранение со стороны спины — задето легкое, ранение руки в районе бицепса. Состояние стабильное», — рассказала она о состоянии пострадавшего.

Нападение произошло накануне вечером. Злоумышленник дважды ударил ножом своего соседа. Пострадавшего доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Нападавшего задержали полицейские. Как сообщили в региональном управлении МВД, студент объяснил свой поступок тем, что долгое время терпел издевательства и оскорбления от пострадавшего. Правоохранители выяснили, что молодой человек заранее заказал нож на одном из маркетплейсов и поджидал свою жертву в коридоре.