Студент техникума в Петрозаводске чуть не зарезал знакомого. Его задержали
В Петрозаводске задержали студента техникума, дважды ударившего знакомого ножом
Студент автотранспортного техникума в Петрозаводске набросился с ножом на соседа по общежитию и чуть не зарезал его. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По данным следствия, нападение произошло накануне вечером. Злоумышленник дважды ударил ножом знакомого. Пострадавшего пришлось отправить в больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Нападавшего задержали прибывшие сотрудники ППС. По данным регионального управления МВД, свой поступок он объяснил тем, что долго терпел издевательства и оскорбления от знакомого. Полицейские установили, что молодой человек заранее заказал нож на маркетплейсе и подкарауливал жертву в коридоре.
Один из студентов колледжа назвал нападавшего «странным типом».
«Говорят, что он пьяный был. Или под [наркотиками] даже, кто знает…» — добавил он.
Ранее в Нижнем Новгороде ученик восьмого класса устроил поножовщину, ранив двоих одноклассников. По словам члена Общественной палаты Екатерины Мизулины, на преступление он пошел из-за травли.