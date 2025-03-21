Студент техникума в Петрозаводске чуть не зарезал знакомого. Его задержали

Студент автотранспортного техникума в Петрозаводске набросился с ножом на соседа по общежитию и чуть не зарезал его. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, нападение произошло накануне вечером. Злоумышленник дважды ударил ножом знакомого. Пострадавшего пришлось отправить в больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Нападавшего задержали прибывшие сотрудники ППС. По данным регионального управления МВД , свой поступок он объяснил тем, что долго терпел издевательства и оскорбления от знакомого. Полицейские установили, что молодой человек заранее заказал нож на маркетплейсе и подкарауливал жертву в коридоре.

Один из студентов колледжа назвал нападавшего «странным типом».

«Говорят, что он пьяный был. Или под [наркотиками] даже, кто знает…» — добавил он.

Ранее в Нижнем Новгороде ученик восьмого класса устроил поножовщину, ранив двоих одноклассников. По словам члена Общественной палаты Екатерины Мизулины, на преступление он пошел из-за травли.