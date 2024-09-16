Напавший на школьников в Челябинске подросток планировал убивать на видео

Подросток, напавший с молотком на детей в коррекционной школе в Челябинске, планировал снимать происходящее на видео и выкладывать запись в интернет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Школьник хотел вести стрим с телефона. Перед нападением он переоделся в туалете в футболку с логотипом германо-американской рок-группы KMFDM и достал из рюкзака оружие: два молотка, нож и пневматический пистолет.

По данным журналистов, подросток избил детей и учительницу биологии и сбежал, когда ему дали отпор. По пути он начал себя калечить.

Ранее источник 360.ru рассказал, что напавший на детей школьник был агрессивным и часто обижал других, из-за чего многие его боялись. Утром 16 сентября подросток пришел в учебное заведение в маске и в черной одежде.

Перед нападением он опубликовал в соцсети запись с размышлениями о нацизме и рабстве. Школьник написал, что «на самом деле нет хорошего и плохого» и в одной из записей упомянул движение, предлагающее подросткам инструкции по вандализму.