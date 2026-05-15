Напавший на ребенка в Наро-Фоминске оказался душевнобольным

Отец напавшего на детей в Наро-Фоминске сообщил о его проблеме с психикой

Напавший на детей в Наро-Фоминске 21-летний парень страдает душевными расстройствами и лежал в психоневрологическом диспансере. Об этом 360.ru сообщил его отец.

По словам мужчины, сын обычно два месяца находился дома, а затем месяц проводил в больнице. Он никогда не проявлял агрессии к окружающим и только разговаривал сам с собой.

«У него шизофрения. Он был спокойным всегда, но чтобы на кого-то нападать — такого не было. Все рассказал Следственному комитету. Он без лекарств не может, не знаю, дали ему или нет», — сказал отец нападавшего.

Мужчина добавил, что пока не общался лично с родителями пострадавшей девочки, но провели встречу с их родственницей и рассказали о состоянии сына.

«Он только сам с собой разговаривал, хохочет. Обычно спокойный, но на месте не может стоять, постоянно ходит, двигается. Но агрессии не было, тем более такого масштаба», — заключил он.

Ранее стало известно, что подозреваемый напал на девочек семи и девяти лет и нанес ножевое ранение лица младшей из них. Нападавшего задержали.