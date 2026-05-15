Подозреваемого в покушении на убийство ребенка задержали в Наро-Фоминске
Правоохранители задержали в Наро-Фоминске 21-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство семилетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области.
По версии следствия, 14 мая подозреваемый нанес девочке удары ножом и убежал. Родители пострадавшей вызвали скорую помощь, медики оперативно доставили ребенка в больницу.
Полицейские установили и задержали подозреваемого. СК изъял орудие преступления и проводит допрос мужчины. Также ведомство назначит судебные экспертизы для установления полной картины произошедшего.
Прокуратура Московской области в MAX сообщила, что взяла ход расследования под свой контроль. В ведомстве уточнили, что подозреваемый напал на двух сестер семи и девяти лет, младший ребенок получил увечья.
«В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому», — добавили в пресс-службе.
