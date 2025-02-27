Напавший на мать с ребенком в Екатеринбурге ротвейлер мог сбежать со двора

Ротвейлер, который напал на мать с ребенком в Екатеринбурге, вероятно, сбежал со двора. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ребенок не пострадал, сильно испугался», — добавил он.

Свирепый пес набросился на женщину и ее сына накануне. Мать прикрыла ребенка собой и получила травмы, ее отправили в больницу. Прохожие пытались ей помочь, но собака никого не подпускала.

Поскольку у ротвейлера были хозяева, Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Доклад о расследовании происшествия представят лично председателю ведомства Александру Бастрыкину.

Ранее две хаски напали на ребенка в Сочи. Животные разорвали мальчику лицо, он в больнице. Агрессивных собак усыпили, а их хозяина задержали и предъявили обвинение. Вину мужчина признал и заявил, что не понимает причины произошедшего. По его словам, животные точно не были голодны.