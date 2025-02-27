Хозяин хаски, напавших на мальчика в Сочи, заверил, что не морил их голодом

RT: хозяин изуродовавших ребенка в Сочи собак покормил их перед нападением

Хозяева хаски, напавших на девятилетнего ребенка в Сочи, кормили животных незадолго до происшествия. Об этом сообщил RT со ссылкой на владельца собак.

На данный момент хозяева не понимают, по какой причине животные накинулись на ребенка. Агрессивных псов уже усыпили.

Владельцем хаски оказался 48-летний житель Сочи, свою вину на допросе он признал. Следователь сообщил мужчине о возбуждении уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Нападение домашних хаски на девятилетнего ребенка произошло в СНТ «Авиатор» в Адлерском районе утром 26 февраля. Животных в момент нападения спугнули прохожие, но они успели разорвать лицо ребенку.

Из реанимации в Сочи медики перевезли пострадавшего на лечение в Краснодар. Мальчику предстоит реконструкция лица. Тактику восстановления выберет консилиум врачей.