Напавшие на свадебный автобус в Щелкове оказались охраной бизнесмена

Банда вооруженных мужчин, которые напали в Щелкове на свадебный автобус, работали личными охранниками московского бизнесмена. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Вооруженные мужчины из банды на Infiniti, напавшие на свадебный автобус в Подмосковье, оказались секьюрити бизнесмена Евгения Храпова», — отметили в сообщении.

По данным канала, предприниматель является владельцем крупной сети стрип-клубов и караоке в Москве. В момент нападения мужчина ехал за автомобилем и спокойно наблюдал за происходящим.

Полицейские задержали водителя и трех пассажиров внедорожника Infiniti по подозрению в нападении на свадебный автобус. Подозреваемые разбили пассажирское стекло микроавтобуса. В итоге осколки ранили находившихся внутри людей, среди которых были дети.

В беседе с 360.ru независимый автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что у напавшего на микроавтобус владельца Infiniti нужно изъять автомобиль, а его самого посадить в тюрьму.