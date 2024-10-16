Напавшие на инспектора ДПС в Ленобласти цыгане сами сдались полиции

Цыгане, напавшие на инспектора ДПС в деревне Верхние Осельки в Ленинградской области, сами пришли сдаваться полиции. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

В ночь на 14 октября инспектор остановил машину, но водитель попытался скрыться и доехал до табора. После этого навстречу подъехавшим полицейским вышли более полусотни цыган и отбили нарушителя.

По данным Telegram-канала Mash, нарушитель признался, что решил сбежать от сотрудников ДПС, потому что ездил без водительских прав. Кроме того, в таборе нашли машины с подозрительными номерами. Органы проведут проверку на предмет возможной подделки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о насилии против представителя власти. Расследование держит на контроле прокурор области.