Общественники освободили 10 человек из рабства в Тульской области

Цыгане в Тульской области держали в рабстве 10 человек, в том числе ветерана СВО

В Тульской области цыгане удерживали 10 человек, заставляли бесплатно работать и избивали. Об освобождении пленников сообщила пресс-служба движения «Альтернатива».

Владельцы фермы в поселке Ровно в Белевском районе заманили к себе мужчин и женщин предложением подработать. Например, одного освобожденного мужчину цыгане попросили за три тысячи рублей перегрузить дыни, другого — картофель, пообещав две тысячи.

Всех откликнувшихся поселили в антисанитарных условиях, без горячей воды и с тараканами, заставив подписать расписку о добровольном пребывании. Весь день пленники собирали яблоки, а вечером получали за это спирт.

По информации «Альтернативы», за отдых хозяева били их, а сбежавших возвращали на ферму. Одному работнику удалось спрятать в носке телефон и попросить жену о помощи.

«Но хотя заявление по данному факту и написано, сотрудники полиции разводят руками — объясняют, что территория открытая, а своими расписками постояльцы якобы подтверждают добровольное нахождение там», — сообщили представители движения.

Большинство освобожденных попали в Тульскую область из Москвы и Подмосковья, сообщили «Аргументы и факты». Среди них оказались ветеран СВО и двое строителей.

Из трудового рабства в Тюменской области освободился уроженец Омской области. Он провел в селе Большое Сорокино 24 года.