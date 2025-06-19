Напавшего на журналистов солиста Мариинки отправили в психушку

Солист Мариинского театра Вернер попал в психбольницу после задержания

Shatokhina Natalia/ news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/ news.ru/www.globallookpress.com

Солиста Мариинского театра Григора Вернера, который напал на журналистов, отправили в психиатрическую больницу. Об этом в Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

«Коллеги из Смольнинского районного суда рассмотрели сегодня административный иск о госпитализации гражданина в психиатрический стационар в недобровольном порядке», — написала она.

Это произошло вскоре после задержания Вернера 14 июня. По данным МВД, журналисты хотели взять у артиста интервью, но тот начал вести себя агрессивно. Он громко кричал и разбил лобовое стекло автомобиля. Полиция задержала дебошира и назначила проверку.

Ранее певец во время поездки в такси угрожал водителю пистолетом, позже Вернер набросился на охранника одного из театров на Литейном. Он требовал встречи со своей бывшей девушкой-актрисой.

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