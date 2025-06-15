Солиста Мариинского театра задержали за нападение на журналистов

Правоохранители задержали солиста Мариинского театра Григора Вернера, который набросился в Ольгино на съемочную группу 78.ru. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Полиция Санкт-Петербурга задержала участника инцидента со съемочной группой одного из телеканалов, им оказался 43-летний местный житель», — отметила она.

По факту нападения проводится проверка.

Журналисты планировали взять у артиста интервью, но тот начал вести себя агрессивно: кричал и бросался на машину. В результате он разбил лобовое стекло. Сообщение об этом поступило в в полицию Приморского района Санкт-Петербурга.

Ранее певец угрожал водителю пистолетом во время поездки в такси, после чего набросился на охранника одного из петербургских театров. Вернер требовал встречи с актрисой.