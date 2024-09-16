«Вопрос, как ученик пронес молоток». Текслер взял под контроль ЧП в челябинской школе

Текслер подтвердил нападение ученика на детей и учителей в школе Челябинска

Информацию о нападении школьника на других учеников и педагогов подтвердил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram-канале . По его словам, ЧП случилось в образовательном учреждении № 68 в Челябинске.

Глава региона взял ситуацию на личный контроль. На место уже прибыли правоохранители, уполномоченный по правам ребенка и глава города.

«Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана», — написал Текслер.

Он поручил администрации Челябинска, правоохранительным органам и детскому омбудсмену детально разобраться в случившемся. Текслер также призвал организовать проверки во всех учебных заведениях.

По данным Telegram-канала Shot, школьник пронес в класс нож и молоток и набросился с ним на учеников. В результате трое детей получили ранения. Правоохранители задержали 13-летнего подростка.