Нападение школьника с ножом в школе Чебоксар попало на видео

Напугавшего ножом учеников чебоксарской школы № 63 шестиклассника обезоружили и скрутили учителя. Об этом свидетельствует снятое в учебном заведении видео, которое попало в распоряжение 360.ru.

На опубликованных кадрах мальчик с ножом в руках подошел к стоявшим у окна трем сотрудникам школы. Один сделал обманный маневр и притворился, что уходит, а другие схватили шестиклассника за руки и потянули в разные стороны.

В республиканской прокуратуре уточнили, что нож школьник украл из столовой учебного заведения и, гуляя по коридорам, угрожал проходящим мимо детям и взрослым.

После того, как мальчика обезвредили, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В прокуратуре пообещали установить все обстоятельства и причины происшествия, а также оценить работу сотрудников школы.