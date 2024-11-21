Школьник в Чувашии угрожал сверстникам ножом

В Чебоксарах прокуратура начала проверку после ЧП в школе № 63, где школьник угрожал ножом сверстникам и взрослым. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Утром 21 ноября ученик шестого класса забрал из столовой используемый для нарезки хлеба нож и открыто ходил с ним по школе, демонстрируя окружающим и угрожая. При этом активных действий подросток не предпринимал.

«Сотрудник охраны образовательного учреждения обезвредил подростка, на место прибыли работники правоохранительных органов. Ученик состоит на внутришкольном учете», — заявили в прокуратуре.

В ходе проверки ведомство установит подробные обстоятельства и причины произошедшего, а также даст оценку действиям персонала школы.

Ранее в Балаганске вооруженный молотками и ножом иркутский школьник напал на одноклассников.