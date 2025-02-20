Нападение на сотрудников ДПС в Новой Москве сняли на видео

Момент нападения двух мужчин на сотрудников ДПС в Новой Москве сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, как после просьбы правоохранителей показать документы один из злоумышленников напал на инспектора. Второй мужчина пришел на помощь своему попутчику и набросился на другого сотрудника ДПС.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, нападение произошло вечером 19 февраля. Во время потасовки полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух.

По факту драки возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба московского Следственного комитета. Подозреваемых задержали и доставили в отдел на допрос.