Двое москвичей напали на сотрудников ДПС после просьбы показать документы

В Новой Москве возбудили уголовное дело после нападения на сотрудников ДПС

Уголовное дело возбудили после нападения на сотрудников ДПС в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

«Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителей власти в Новой Москве», — заявили в ведомстве.

В СК отметили, что подозреваемых уже задержали. Их доставят в следственный отдел и допросят.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала в Telegram-канале, что происшествие случилось вечером 19 февраля.

Правоохранители остановили одну из машин для проверки документов. Из авто вышли двое мужчин, они агрессивно повели себя и напали на инспекторов. Во время драки один из стражей порядка сделал предупредительный выстрел в воздух.

Ранее в Дербенте задержали троих мужчин за покушение на полицейского. ЧП случилось около одного из заведений. Злоумышленники повалили на землю стража порядка, стали бить его руками и ногами. Один из подозреваемых схватил оружие правоохранителя и выстрелил из него несколько раз.