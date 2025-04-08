Нападение на охранника и девочку в школе в Новом Уренгое попало на видео

Утром 7 апреля в одной из школ в Новом Уренгое произошло ЧП. Ученик пятого класса принес с собой складной нож, набросился на одноклассницу и пырнул в шею охранника, пытавшегося вмешаться в ситуацию. Видео нападения появилось в распоряжении 360.ru.
По предварительным данным, девочка в результате атаки сильно не пострадала. Школьник не смог пробить ее куртку.
Однако сильнее досталось охраннику, который кинулся разнимать детей, он получил ранение шеи. Из школы мужчину отвезли в больницу, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.
Мотивы школьника и обстоятельства случившегося устанавливаются. По одной из версий, причиной нападения мог стать постоянный буллинг. Мальчика травили из-за лишнего веса.
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