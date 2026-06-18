Наезд Hyundai Creta на пешеходов в Санкт-Петербурге попал на видео
Водитель Hyundai Creta сбил пешеходов прямо на тротуаре в Санкт-Петербурге, два человека пострадали. В распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия.
На Боткинской улице, судя по записи с камеры видеонаблюдения, водитель увел машину правее своей полосы и выехал на тротуар, где столкнулся с пешеходами.
Одного человека привезли в больницу в тяжелом состоянии, второго — в легкой степени тяжести. Водителя забрали в медучреждение в состоянии клинической смерти. Информация о причинах ДТП выясняется.
Пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу уточнила, что пострадавшим пассажирам по 25 лет. Водитель двигался в направлении Большого Сампсониевского проспекта от Финляндской улицы.
Ранее в Дубне грузовик столкнулся с автобусом. Один пассажир общественного транспорта получил травмы, медики оказали необходимую помощь.