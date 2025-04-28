Надышавшемуся парами вейпов ребенку оказали медпомощь в подмосковной больнице

Грудничка, который надышался дымом от вейпов родителей, осмотрели в больнице, подведомственной Минздраву Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

«Бригадой скорой помощи был доставлен ребенок. Врачи провели осмотр и оказали ему необходимую медицинскую помощь», — отметили в столичном Минздраве.

По его данным, родители 10-месячного младенца отказались от госпитализации.

ЧП с грудничком произошло в Орехово-Зуеве. Ребенок отравился дымом от электронной сигареты, из-за чего у него начались судороги. Родители обратились в больницу, врачи оценили состояние пострадавшего как среднетяжелое.

Подмосковный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «О неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». По информации ведомства, жизни ребенка ничего не угрожает. Следователи начали устанавливать обстоятельства ЧП.