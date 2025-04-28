Грудничок в Подмосковье попал в больницу из-за отравления парами вейпов

Младенец в Подмосковье надышался парами вейпа от родителей и попал в больницу с судорогами и ингаляционным отравлением. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, отравившийся вейпом 10-месячный ребенок в состоянии средней степени тяжести поступил в Орехово-Зуевскую больницу.

«После вдыхания электронной сигареты появились судороги», — рассказал собеседник 360.ru.

Ранее случай с отравлением ребенка произошел в Миассе. Местная жительница колола двухлетнему сыну наркотики, чтобы его успокоить. Она не рассчитала дозу, и в итоге ребенок умер.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти стали наркотические вещества. В семье погибшего мальчика воспитываются еще трое детей. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего, а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.