СК возбудил уголовное дело из-за отравления грудничка вейпами в Орехово-Зуеве

Следственный комитет по Московской области после отравления ребенка из-за вейпов возбудил против его родителей уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Десятимесячный ребенок, находясь дома совместно с родителями, нашел электронную сигарету, вдохнул ее, после чего у него начались кашель и судороги», — отметили в СК.

Родители младенца незамедлительно обратились в больницу, где врачи оказали ребенку необходимую медицинскую помощь. По данным ведомства, жизни ребенка ничего не угрожает. Следователи установят все обстоятельства случившегося.

Грудничок поступил в больницу в Орехово-Зуеве с судорогами и ингаляционным отравлением. Источник 360.ru рассказал, что ребенок вдохнул дым электронной сигареты родителей. Состояние младенца охарактеризовали как средней степени тяжести.