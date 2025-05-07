В Шереметьево сняли запрет на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

По его словам, запрет сняли в 05:30. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

При этом запрет на прием и выпуск самолетов продолжает действовать для аэропортов Домодедово и Жуковский. Также полеты ВС приостановили в авиагаванях Казани, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля.

Этой ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москву пытались атаковать девять беспилотников. В 01:34 градоначальник сообщил о семи сбитых дронах, в 03:55 рассказал о других двух.

Минимум 31 рейс задержался из-за угрозы атаки БПЛА в столице. Разрешение на взлет в Шереметьеве ждали 18 рейсов, еще 25 летали по небу в ожидании посадки. Также 24 борта отправили на запасные аэродромы.