Начинающий альпинист сорвался с горы в Китае при попытке сделать фото

Неопытный турист погиб при восхождении на гору Нама в китайской провинции Сычуань. Об этом сообщило издание mk.ru.

Группа альпинистов остановилась на горном склоне на высоте 5,5 тысячи метров. Один из мужчин решил сделать фотографию и отстегнулся от других участников восхождения.

Спустя несколько секунд 31-летний мужчина не удержался и начал скатываться по склону, пытаясь зацепиться за поверхность. Его товарищам оставалось лишь наблюдать за падением. Тело туриста до сих пор не нашли.

Ранее похожий трагический случай произошел в Узбекистане. Двое туристов погибли под снежной массой на перевале Камчик, пытаясь сделать селфи.

В октябре в Непале во время восхождения взойти на гору Дхаулагири погибли пятеро российских альпинистов. Один из мужчин сорвался и утянул за собой остальных.