Двое туристов погибли на перевале в Узбекистане, пытаясь сделать селфи

По сообщению спасателей, 8 января группа из восьми человек отправилась кататься на горных лыжах. Один из них зашел в опасную зону, чтобы сделать селфи, но поскользнулся и упал в сугроб, из которого уже не смог выбраться. Второй попытался помочь ему, но и сам оказался под снежной массой и погиб. Тела мужчин пришлось искать с помощью спецтехники и собак.

Прокуратура страны проводит доследственную проверку.

В октябре в Непале погибли пятеро российских альпинистов, пытавшихся взойти на гору Дхаулагири. Предположительно, причиной их смерти стал несчастный случай — один из альпинистов сорвался и утянул за собой остальных, поскольку они шли в связке.