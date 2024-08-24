Начался допрос сотрудников и осужденных в ИК-19 после захвата заложников

ТАСС: в ИК-19 после захвата заложников начался допрос

Фото: РИА «Новости»

Следователи начали допрос в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области после захвата заложников. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Ведутся допросы работников колонии, а также осужденных», — заявил собеседник агентства.

Оперативникам предстоит установить, как на территорию ИК-19 попали флаги запрещенных организаций, а у заключенных оказались ножницы, ножи, компоненты для взрывного устройства и мобильные телефоны.

При захвате заложников в ИК-19 заключенный заступился за сотрудников ФСИН. Сейчас он находится в реанимации, других сведений о его состоянии нет. Трое пострадавших в результате захвата находятся в Волгоградской областной клинической больнице. Состояние двух пациентов оценили как тяжелое.

Четверо заключенных днем 23 августа захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии в исправительном учреждении. Боевики потребовали деньги, вертолет и возможность вылететь за границу.

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