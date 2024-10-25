Начальника ОВД Коркина отстранят от исполнения обязанностей

Начальника отдела внутренних дел по городу Коркину полковника полиции Владимира Дякина отстранят от исполнения служебных обязанностей. Об этом на встрече с местными жителями заявил глава управления МВД по Челябинской области Сергей Космачев, сообщило РИА «Новости» .

«Сегодня начальника ОВД Коркина Челябинской области отстранят от исполнения обязанностей, будет назначена служебная проверка», — сказал он.

Вечером в среду, 23 октября, на улице Ватутина в Коркине нашли тело 40-летней женщины-таксиста с ножевыми ранениями. Днем ранее правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 17-летний местный житель. По версии следствия, молодой человек во время поездки ударил ее ножом в грудь не менее четырех раз.

Подозреваемого в убийстве таксистки в Коркине отправили в СИЗО. Он проведет под стражей два месяца.