Начальник волгоградской ИК-19 попал в заложники

Начальник волгоградской ИК-19 Андрей Девятов может находиться в заложниках у террористов, захвативших колонию. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

О состоянии 45-летнего мужчины пока ничего неизвестно.

Заключенные исправительной колонии убили минимум трех сотрудников, еще семь человек пострадали. Раненых доставили в реанимацию, в ИК объявили режим чрезвычайной ситуации.

По данным СМИ, захват исправительного учреждения произошел во время дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, захватчики могут быть членами организации «Исламское государство»*.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России