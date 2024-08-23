Начальник волгоградской ИК-19 попал в заложники

Shot: начальник волгоградской ИК-19 Девятов попал в заложники

Фото: РИА «Новости»

Начальник волгоградской ИК-19 Андрей Девятов может находиться в заложниках у террористов, захвативших колонию. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

О состоянии 45-летнего мужчины пока ничего неизвестно.

Заключенные исправительной колонии убили минимум трех сотрудников, еще семь человек пострадали. Раненых доставили в реанимацию, в ИК объявили режим чрезвычайной ситуации.

По данным СМИ, захват исправительного учреждения произошел во время дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, захватчики могут быть членами организации «Исламское государство»*.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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