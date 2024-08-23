Неизвестные захватили ИК № 19 в Волгограде, сотрудника ФСИН убили

Baza: сотрудник ФСИН погиб во время захвата ИК № 19 в Волгограде

Фото: РИА «Новости»

Несколько человек захватили исправительную колонию № 19 в Волгограде. Предварительно, одного сотрудника ФСИН убили. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По неподтвержденным данным, нападавшие заявили о принадлежности к «Исламскому государству»*. В заложниках находятся четыре человека. К зданию ИК стягиваются силовики.

Захват заложников в колонии произошел во время заседания дисциплинарной комиссии, сообщили РИА «Новости» во ФСИН.

В июне 2024 года заключенные захватили заложников в ростовском СИЗО-1. Большую часть преступников ликвидировали. Выжившего захватчика приговорили к 23 годам колонии за подготовку теракта в Кисловодске в 2021 году.

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Lu Hanxin/Xinhua

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