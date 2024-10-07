Начальник отдела полиции Херсонской области получил травмы при подрыве машины

Неизвестный заложил бомбу под днище машины начальника отдела полиции поселка Новотроицкое в Херсонской области. При детонации взрывного устройства владелец транспортного средства получил множественные травмы. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

В ведомстве уточнили, что взрыв прогремел в понедельник, 7 октября, около 10:40 на площадке возле магазина «Троя» в поселке. Получившего минно-взрывную травму начальника отдела полиции забрали в больницу.

Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство сотрудника правоохранительных органов. Криминалисты уже осмотрели место взрыва, допросили свидетелей и очевидцев, а также забрали предметы, необходимые для проведения экспертизы.

В конце сентября в результате организованного украинскими боевиками теракта в Херсонской области погибла жена главного врача больницы в Алешках Владимира Харлана. Сам медик и его водитель получили ранения.

Глава региона Владимир Сальдо рассказал, что боевики отследили машину Харлана через шпионский беспилотник и нанесли целенаправленный удар.