Начались работы по восстановлению размытой селем дороги на Ставрополье

Автодорогу Полтавское — Богдановское — Степное, размытую потоками воды, начнут восстанавливать уже сегодня. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

На месте работают Госавтоинспекция, дорожные службы и представители краевых властей.

«Главная задача — как можно быстрее восстановить движение», — подчеркнул Владимиров.

Движение на участке перекрыто с вечера воскресенья. Автомобили могут двигаться в обход, через трассу Курская — Новотаврический. О снятии ограничений сообщат дополнительно.

Первого июня из-за паводков объявляли режим чрезвычайной ситуации в городе Минеральные Воды. Кроме того, из-за сильного града в нем пострадали крыши более чем у 60 домов.