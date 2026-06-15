На Ставрополье из-за схода селя перекрыли участок дороги

В Курском округе Ставропольского края с вечера 14 июня перекрыли движение по автодороге Полтавское — Богдановское — Степное с нулевого по первый километр. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Причиной ограничений стал селевой поток, сошедший с полей из-за сильных осадков. Движение ограничили для всех видов транспорта, объезд организовали по дороге Курская — Новотаврический.

«О снятии ограничений будет сообщено незамедлительно», — отметили в Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что в Новороссийске возобновили автомобильное движение в сторону Геленджика. Проезд закрывали на участке от пересечения улиц Судостальской и Портовой.