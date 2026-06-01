В Минеральных Водах ввели режим ЧС из-за паводков

В Минеральных Водах ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня из-за последствий паводков. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Из-за нового притока воды с прошлой недели происходит подтопление в районе Минеральных Вод и села Левокумка. Вода зашла в 36 домовладений», — поделился глава.

Владимиров добавил, что на случай ухудшения ситуации власти уже подготовили пункты временного размещения.

«Одновременно Минераловодский округ устраняет последствия сильного града. Повреждено более 60 крыш», — подчеркнул губернатор.

По его словам, режим ЧС позволит быстрее направлять помощь. Краевое МинЖКХ выделит стройматериалы из резерва для восстановления домов.

Владимиров поручил администрации округа помочь пенсионерам, одиноким и нуждающимся семьям, а главам территорий — заранее готовиться к паводкам на основе прогнозов Минприроды.

В середине мая школьников и студентов СПО Ставропольского края перевели на дистанционный формат обучения из-за непогоды.